Polícia preveruje bombovú hrozbu vo vlakoch z Bratislavy do Košíc

Bratislava 6. septembra (TASR) - Polícia preveruje bombovú hrozbu vo vlakoch smerujúcich z Bratislavy do Košíc. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



Priblížila, že v stredu krátko po 17.00 h prijali oznámenie o umiestnení nástražných výbušných systémov vo vlakoch smerujúcich z Bratislavy do Košíc. "Polícia v týchto chvíľach vykonáva bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany života, zdravia a majetku osôb," doplnila.



Preventívne opatrenia v súvislosti s bombovou hrozbou vykonávali vo vlakoch a na stanici aj bratislavskí policajti. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.