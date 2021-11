Polícia preveruje na sociálnych sieťach nebezpečné vyhrážky

Bratislava 17. novembra (TASR) - Polícia v súvislosti s príspevkami na sociálnych sieťach rieši zväčša podozrenia z trestných činov, ako sú podnecovanie či schvaľovanie trestného činu, nebezpečné vyhrážanie, šírenie poplašnej správy i ohováranie. Časté sú aj priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



"Policajný zbor je oprávnený konať v prípadoch, keď diskutujúci zverejnením svojho príspevku naplnil niektorú zo skutkových podstát trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona alebo priestupku uvedeného v osobitnej časti zákona o priestupkoch," objasnil hovorca.



Od začiatku pandémie zaznamenala polícia v praxi nárast počtu používateľov internetu, teda aj sociálnych sietí. Pripisuje to najmä potrebe socializácie. Vzrástol podľa nej aj počet skupín združujúcich používateľov rovnakého názoru a presvedčenia.



"Väčšina novovzniknutých skupín vznikla alebo vzniká v súvislosti s pandémiou, respektíve s opatreniami, ktoré pandémia priniesla," skonštatoval Slivka. Najmä takéto skupiny podľa neho vytvárajú priestor či podnecujú túžbu používateľov k zverejneniu príspevkov, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestných činov či priestupkov.



"V prípade, že naši experti na počítačovú kriminalitu svojou činnosťou zistia páchanie protiprávnej činnosti, vykonajú potrebné úkony a následne zistené informácie odovzdávajú vecne a miestne príslušným orgánom činným v trestnom konaní na ďalšie konanie," poznamenal hovorca.



Konkrétnou štatistikou o úspešnosti vypátrania identity páchateľov z internetu polícia nedisponuje. "Vo všeobecnosti je možné uviesť, že používatelia využívaním sociálnych sietí zanechávajú o sebe rôzne vedomé alebo nevedomé informácie, na základe ktorých dokážeme aj s využitím medzinárodnej spolupráce stotožniť veľkú časť slovenských používateľov a to hlavne v súvislosti so spomínanými skutkovými podstatami," dodal hovorca.