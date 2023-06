Polícia previezla troch Sýrčanov a Afgáncov do Bulharska

Bratislava 23. júna (TASR) - Policajti vo štvrtok (22. 6.) previezli troch Sýrčanov a Afgáncov do Bulharska, kde požiadali o azyl. Na Slovensku sa nachádzali bez cestovných dokladov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Transfer vykonal útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov v súčinnosti s leteckým útvarom rezortu vnútra. Bulharsko ich prevzalo za účelom rozhodovania o ich žiadostiach o udelenie azylu v rámci tzv. dublinskej procedúry.



"V uplynulom období sa službe hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru úspešne darí realizovať návratovú politiku v oblasti tzv. dublinských transferov, a to najmä do Rumunska a Bulharska, ktoré čelia náporu nelegálnych migrantov z tretích krajín," informuje Bárdyová.