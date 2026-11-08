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Polícia: Pri incidentoch je dôležité správanie osôb vystavených riziku
Ak je možné bezpečne uniknúť v prípade nebezpečenstva, treba to využiť. Polícia zdôraznila, že sa netreba zdržiavať zbieraním osobných vecí a nesnažiť sa situáciu fotografovať či natáčať.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - V prípade ozbrojeného útoku alebo násilného incidentu je dôležité správanie osôb, ktoré sú bezprostredne vystavené riziku. Je preto potrebné dodržiavať zásady uteč, skry sa, bojuj a volaj. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru.
Ak je možné bezpečne uniknúť v prípade nebezpečenstva, treba to využiť. Polícia zdôraznila, že sa netreba zdržiavať zbieraním osobných vecí a nesnažiť sa situáciu fotografovať či natáčať. „Ak je to možné bez ďalšieho ohrozenia, upozorni na nebezpečenstvo aj ostatných. Po úniku sa nevracaj na miesto incidentu,“ doplnila Hrabovská.
V prípade, že únik nie je možný, by si človek mal nájsť bezpečný úkryt mimo dohľadu útočníka. „Pokiaľ je to možné, zamkni dvere, zabarikáduj vstup a vzdiaľ sa od okien. Na mobilnom telefóne vypni zvuky aj vibrácie. Zachovaj ticho a vyčkaj na ďalšie pokyny,“ priblížili policajti.
Tvrdia, že aktívna obrana je krajným riešením. Prichádza do úvahy v situácii, keď bezprostredne hrozí útok na život a nie je možné utiecť ani ukryť sa. V takom prípade je prioritou odvrátiť bezprostredné nebezpečenstvo a vytvoriť si možnosť úniku.
„Hneď, ako to situácia umožní, kontaktuj políciu na čísle 158 alebo tiesňovú linku 112, na ktorú je možné posielať aj SMS správy v prípade, ak hovor nie je možné uskutočniť,“ uviedla Hrabovská.
Operátorovi je podľa polície potrebné oznámiť, kde sa človek nachádza a kde prebieha incident, čo sa stalo a čo sa aktuálne deje, koľko útočníkov spozoroval, ako útočníci vyzerajú a či majú zbrane a ďalšie dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť zasahujúcim zložkám. „Poskytuj iba informácie, ktoré skutočne vieš. Ak si niečím nie si istý, upozorni na to operátora a riaď sa jeho pokynmi,“ podotkla Hrabovská.
Po príchode polície je nevyhnutné zachovať pokoj a bezodkladne rešpektovať jej pokyny. Hrabovská vysvetlila, že ruky treba mať prázdne, viditeľné a vyhnúť sa prudkým či nečakaným pohybom. K policajtom by sa človek nemal približovať bez vyzvania a nemal by tiež manipulovať s predmetmi, ktoré by mohli vyvolať podozrenie.
„Keď bezprostredné nebezpečenstvo pominie a je možné bezpečne pomáhať, nezabúdajme ani na zranených. Včasné privolanie zdravotnej pomoci a správne poskytnutá prvá pomoc môžu zachrániť život,“ dodala Hrabovská.
Policajti apelujú na ľudí, aby sa nesústredili na vyhotovovanie a zverejňovanie záberov z incidentu a prebiehajúceho zásahu na sociálnych sieťach. Odporúčajú nezverejňovať fotografie, videá ani živé prenosy z miesta udalosti. „Takýmto konaním v prvom rade ohrozujete sami seba a zároveň môžete nevedomky poskytnúť útočníkovi informácie o pohybe policajtov, ich rozmiestnení, prijímaných opatreniach či o osobách, ktoré sa nachádzajú v ohrozenom priestore,“ uviedla Hrabovská. Aj zdanlivo neškodný záber podľa nej môže zmariť zásah a ohroziť nielen osoby nachádzajúce sa na mieste incidentu, ale samotných zasahujúcich policajtov.
Fotografie alebo videá z miesta udalosti možno poskytnúť priamo polícii. Takéto zábery môžu byť podľa polície dôležitým dôkazovým materiálom pri objasňovaní skutku a zisťovaní jeho okolností.
„Mimoriadne udalosti často sprevádza šírenie neoverených správ, špekulácií, dezinformácií a nesprávnych interpretácií. Takéto informácie môžu vyvolávať paniku, skresľovať skutočný priebeh udalosti a v konečnom dôsledku komplikovať aj prácu zasahujúcich zložiek,“ skonštatovala Hrabovská. Dodala, že odporúčania sú využiteľné doma aj v zahraničí, na miestach s väčším pohybom osôb, ako sú školy, univerzity, obchodné centrá, dopravné uzly, úrady, kultúrne zariadenia či verejné priestranstvá.
Ak je možné bezpečne uniknúť v prípade nebezpečenstva, treba to využiť. Polícia zdôraznila, že sa netreba zdržiavať zbieraním osobných vecí a nesnažiť sa situáciu fotografovať či natáčať. „Ak je to možné bez ďalšieho ohrozenia, upozorni na nebezpečenstvo aj ostatných. Po úniku sa nevracaj na miesto incidentu,“ doplnila Hrabovská.
V prípade, že únik nie je možný, by si človek mal nájsť bezpečný úkryt mimo dohľadu útočníka. „Pokiaľ je to možné, zamkni dvere, zabarikáduj vstup a vzdiaľ sa od okien. Na mobilnom telefóne vypni zvuky aj vibrácie. Zachovaj ticho a vyčkaj na ďalšie pokyny,“ priblížili policajti.
Tvrdia, že aktívna obrana je krajným riešením. Prichádza do úvahy v situácii, keď bezprostredne hrozí útok na život a nie je možné utiecť ani ukryť sa. V takom prípade je prioritou odvrátiť bezprostredné nebezpečenstvo a vytvoriť si možnosť úniku.
„Hneď, ako to situácia umožní, kontaktuj políciu na čísle 158 alebo tiesňovú linku 112, na ktorú je možné posielať aj SMS správy v prípade, ak hovor nie je možné uskutočniť,“ uviedla Hrabovská.
Operátorovi je podľa polície potrebné oznámiť, kde sa človek nachádza a kde prebieha incident, čo sa stalo a čo sa aktuálne deje, koľko útočníkov spozoroval, ako útočníci vyzerajú a či majú zbrane a ďalšie dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť zasahujúcim zložkám. „Poskytuj iba informácie, ktoré skutočne vieš. Ak si niečím nie si istý, upozorni na to operátora a riaď sa jeho pokynmi,“ podotkla Hrabovská.
Po príchode polície je nevyhnutné zachovať pokoj a bezodkladne rešpektovať jej pokyny. Hrabovská vysvetlila, že ruky treba mať prázdne, viditeľné a vyhnúť sa prudkým či nečakaným pohybom. K policajtom by sa človek nemal približovať bez vyzvania a nemal by tiež manipulovať s predmetmi, ktoré by mohli vyvolať podozrenie.
„Keď bezprostredné nebezpečenstvo pominie a je možné bezpečne pomáhať, nezabúdajme ani na zranených. Včasné privolanie zdravotnej pomoci a správne poskytnutá prvá pomoc môžu zachrániť život,“ dodala Hrabovská.
Policajti apelujú na ľudí, aby sa nesústredili na vyhotovovanie a zverejňovanie záberov z incidentu a prebiehajúceho zásahu na sociálnych sieťach. Odporúčajú nezverejňovať fotografie, videá ani živé prenosy z miesta udalosti. „Takýmto konaním v prvom rade ohrozujete sami seba a zároveň môžete nevedomky poskytnúť útočníkovi informácie o pohybe policajtov, ich rozmiestnení, prijímaných opatreniach či o osobách, ktoré sa nachádzajú v ohrozenom priestore,“ uviedla Hrabovská. Aj zdanlivo neškodný záber podľa nej môže zmariť zásah a ohroziť nielen osoby nachádzajúce sa na mieste incidentu, ale samotných zasahujúcich policajtov.
Fotografie alebo videá z miesta udalosti možno poskytnúť priamo polícii. Takéto zábery môžu byť podľa polície dôležitým dôkazovým materiálom pri objasňovaní skutku a zisťovaní jeho okolností.
„Mimoriadne udalosti často sprevádza šírenie neoverených správ, špekulácií, dezinformácií a nesprávnych interpretácií. Takéto informácie môžu vyvolávať paniku, skresľovať skutočný priebeh udalosti a v konečnom dôsledku komplikovať aj prácu zasahujúcich zložiek,“ skonštatovala Hrabovská. Dodala, že odporúčania sú využiteľné doma aj v zahraničí, na miestach s väčším pohybom osôb, ako sú školy, univerzity, obchodné centrá, dopravné uzly, úrady, kultúrne zariadenia či verejné priestranstvá.