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ALKOHOL A MLADISTVÍ: Policajti sa zamerali na podniky. Toto zistili
Policajti avizujú, že akcie tohto druhu budú v nepravidelných intervaloch vykonávať aj naďalej.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Policajti v posledný školský deň vykonali preventívnu akciu s názvom Mládež bez alkoholu. Skontrolovali 107 prevádzok a 208 osôb mladších ako 18 rokov. Požitie alkoholu zistili u dvoch osôb mladších ako 15 rokov, mali v dychu do jedného promile, a u jednej osoby vo veku od 15 do 18 rokov, ktorá mala nad jedno promile. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Všetky zistené prípady budú oznámené na príslušný obecný, respektíve mestský úrad,“ napísali policajti. Akciu zameranú na kontrolu zákazu podávania alkoholu deťom vykonávali od 11.30 h do 18.00 h. „Akcia bola zameraná najmä na dodržiavanie zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, kontrolu dodržiavania verejného poriadku, pátranie po hľadaných a nezvestných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti,“ priblížila polícia.
Policajti avizujú, že akcie tohto druhu budú v nepravidelných intervaloch vykonávať aj naďalej.
„Všetky zistené prípady budú oznámené na príslušný obecný, respektíve mestský úrad,“ napísali policajti. Akciu zameranú na kontrolu zákazu podávania alkoholu deťom vykonávali od 11.30 h do 18.00 h. „Akcia bola zameraná najmä na dodržiavanie zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, kontrolu dodržiavania verejného poriadku, pátranie po hľadaných a nezvestných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti,“ priblížila polícia.
Policajti avizujú, že akcie tohto druhu budú v nepravidelných intervaloch vykonávať aj naďalej.