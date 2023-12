Polícia: Pri preprave vianočného stromčeka sa musia zachovať predpisy

Bratislava 16. decembra (TASR) - Pri preprave vianočného stromčeka na streche, v kufri alebo na prívesnom vozíku je potrebné dodržiavať dopravné predpisy a pravidlá. TASR o tom informovali z Prezídia Policajného zboru (PPZ) s tým, že predpisy a pravidlá vyplývajú zo zákona o cestnej premávke.



Vianočný stromček musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený. Nemal by ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a neznečisťovať ani nepoškodzovať cestu či jej okolie. Policajti tiež upozornili, že stromček nesmie zakrývať svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom ani vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti.



Upevnený musí byť tak, aby sa pri zmene rýchlosti jazdy či smeru jazdy nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo inak voľne nepohyboval. V prípade, ak vianočný stromček prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 centimetrov alebo prečnieva vozidlo do strany, musí byť podľa slov policajtov prečnievajúci koniec označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi.



"Vodičov motorových vozidiel upozorňujeme, aby prispôsobili svoju jazdu s naloženým nákladom, vianočným stromčekom, vlastnostiam a povahe vozovky a vozidlo viedli pozorne a opatrne," zdôraznili. Vodiči by sa mali pred jazdou uistiť, že je stromček bezpečne upevnený, aby sa nemohol počas jazdy uvoľniť a vypadnúť.