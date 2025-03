Polícia pri príležitosti MDŽ zdôrazňuje dôležitosť bezpečnosti žien

Bratislava 8. marca (TASR) - Každá žena má právo cítiť sa bezpečne - či už doma, v práci alebo na verejnosti. Poukázalo na to Prezídium Policajného zboru pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ). Upozornilo pritom na dôležitosť bezpečnosti žien aj ich významnú úlohu v bezpečnostnom systéme krajiny.



"Ak sa žena stane obeťou alebo svedkom násilia, nemala by váhať a situáciu nahlásiť na čísle tiesňovej linky 158. Chceme, aby sa ženy cítili bezpečne a vedeli, že polícia je tu na to, aby im pomohla. Prevencia, ostražitosť a rýchla reakcia môžu predísť mnohým nebezpečným situáciám," poznamenala polícia.



Zároveň poďakovala všetkým ženám slúžiacim v jej radoch. V súčasnosti je v Policajnom zbore 4714 žien. "Som na vás hrdá a ďakujem vám za vašu službu," odkázala im prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.