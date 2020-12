Pri pyrotechnike treba čítať návod

Bratislava 31. decembra (TASR) – Pri nákupe pyrotechniky je potrebné najprv si preštudovať návod. V prípade nejasností sa treba poradiť s predávajúcim. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti v súvislosti s oslavami príchodu nového roka. Upozornila, že predaj pyrotechniky je viazaný na vek. Niektoré typy môže používať iba odborník.



Tzv. piráty či petardy radí policajný pyrotechnik po zapálení odhodiť. „I za cenu toho, že nebude ešte dobre horieť," dodal vo videu. Upozornil tiež na škody, ktoré môže pyrotechnika spôsobiť. Poukázal aj na hluk spôsobujúci problémy nielen ľuďom, ale aj zvieratám.



Počas minuloročnej silvestrovskej noci sa pri neopatrnej manipulácii so zábavnou pyrotechnikou na celom Slovensku zranilo 27 ľudí, no bez fatálnych následkov.



„V kontexte pandémie, plných nemocníc, unavených zdravotníkov by sme boli najradšej, keby sa ľudia zdržali akéhokoľvek používania pyrotechniky. Sme preťažení, netreba nám pridávať ďalšiu prácu," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.



Typické úrazy po neodbornej manipulácii s pyrotechnikou sú podľa Krčovej popáleniny na tvári, hrudníku aj rukách. Výnimkou nie sú poranenia zraku, sluchu (perforácia bubienka) a devastačné zranenia horných končatín, najmä prstov, ktoré sa končia až doživotnými následkami.



„V tejto súvislosti chceme apelovať na to, aby všetci, ktorí chcú použiť zábavnú pyrotechniku, dbali na prevenciu. K základným bezpečnostným opatreniam patrí kúpa overenej, neexspirovanej a certifikovanej zábavnej pyrotechniky s návodom na použitie," uviedla hovorkyňa.



Zároveň záchranári varujú pred používaním podomácky vyrobenej pyrotechniky alebo takej, ktorá je poškodená, prípadne už zlyhala.