Polícia prijala opatrenia pre údajné hrozby voči školám v Bratislave
V rámci operatívno-pátracej a monitorovacej činnosti sme zaznamenali na sociálnych sieťach informáciu, týkajúcu sa údajných hrozieb voči školám na území Bratislavy, priblížila polícia.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. februára (TASR) - Polícia prijala v pondelok ráno bezpečnostné opatrenia pre údajné hrozby voči školám na území Bratislavy. Zaznamenala totiž informáciu, ktorá svojím obsahom vzbudila podozrenie k potrebnému prevereniu a prijatiu adekvátnych opatrení. Uviedla to na sociálnej sieti s tým, že opatrenia bude realizovať v úzkej spolupráci s dotknutými školami.
„V rámci operatívno-pátracej a monitorovacej činnosti sme zaznamenali na sociálnych sieťach informáciu, týkajúcu sa údajných hrozieb voči školám na území Bratislavy,“ priblížila polícia. Podotkla, že hodnovernosť informácie nepodceňuje a individuálne ku každej jednej škole vykonáva potrebné kroky v nevyhnutnom rozsahu.
Ako doplnila, cieľom bezpečnostných opatrení je ochrana života, zdravia a majetku. „Prípadom sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ dodala.
