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Polícia prijala opatrenie na zjednodušenie registrácie v goAML
FSJ tak podľa neho nebude vyžadovať, aby bol do toho termínu ukončený aj samotný proces výmazu alebo pozastavenia príslušnej činnosti v registri.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Finančná spravodajská jednotka (FSJ) Prezídia Policajného zboru (PPZ) prijala ďalšie opatrenie na zjednodušenie registračného procesu v informačnom systéme goAML. Vychádza pritom z praktických podnetov povinných osôb, ktorým v súvislosti s novou registračnou povinnosťou vznikli otázky týkajúce sa ukončenia alebo pozastavenia činnosti zakladajúcej ich postavenie povinnej osoby. TASR o tom informoval hovorca PPZ Roman Hájek.
„Povinné osoby, ktoré najneskôr do 31. januára 2027 podajú príslušnému orgánu žiadosť o zrušenie alebo pozastavenie oprávnenia na výkon činnosti zakladajúcej ich postavenie povinnej osoby, nebudú musieť na účely registračného postupu FSJ PPZ predkladať doklad o ukončení celého administratívneho procesu. Postačovať bude potvrdenie o podaní príslušnej žiadosti,“ povedal Hájek.
FSJ tak podľa neho nebude vyžadovať, aby bol do toho termínu ukončený aj samotný proces výmazu alebo pozastavenia príslušnej činnosti v registri. Hájek tvrdí, že opatrenie sa vzťahuje na povinné osoby, ktoré sa rozhodli ukončiť alebo pozastaviť činnosť zakladajúcu ich postavenie povinnej osoby a zároveň nevykonávajú inú činnosť, na základe ktorej by im toto postavenie naďalej vznikalo.
„Cieľom opatrenia je odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž a poskytnúť dotknutým subjektom dostatočný priestor na vybavenie potrebných úkonov. FSJ PPZ tým reaguje na praktické problémy spojené s registračným procesom a vytvára podmienky na jeho primerané a efektívne zvládnutie,“ skonštatoval Hájek.
FSJ zdôraznila, že cieľom nie je sankcionovať subjekty, ktoré už nemajú záujem vykonávať činnosť zakladajúcu ich postavenie povinnej osoby, ale zabezpečiť funkčnú komunikáciu a efektívne plnenie zákonných povinností v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
„Povinné osoby, ktoré najneskôr do 31. januára 2027 podajú príslušnému orgánu žiadosť o zrušenie alebo pozastavenie oprávnenia na výkon činnosti zakladajúcej ich postavenie povinnej osoby, nebudú musieť na účely registračného postupu FSJ PPZ predkladať doklad o ukončení celého administratívneho procesu. Postačovať bude potvrdenie o podaní príslušnej žiadosti,“ povedal Hájek.
FSJ tak podľa neho nebude vyžadovať, aby bol do toho termínu ukončený aj samotný proces výmazu alebo pozastavenia príslušnej činnosti v registri. Hájek tvrdí, že opatrenie sa vzťahuje na povinné osoby, ktoré sa rozhodli ukončiť alebo pozastaviť činnosť zakladajúcu ich postavenie povinnej osoby a zároveň nevykonávajú inú činnosť, na základe ktorej by im toto postavenie naďalej vznikalo.
„Cieľom opatrenia je odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž a poskytnúť dotknutým subjektom dostatočný priestor na vybavenie potrebných úkonov. FSJ PPZ tým reaguje na praktické problémy spojené s registračným procesom a vytvára podmienky na jeho primerané a efektívne zvládnutie,“ skonštatoval Hájek.
FSJ zdôraznila, že cieľom nie je sankcionovať subjekty, ktoré už nemajú záujem vykonávať činnosť zakladajúcu ich postavenie povinnej osoby, ale zabezpečiť funkčnú komunikáciu a efektívne plnenie zákonných povinností v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.