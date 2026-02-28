Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia prijala pre situáciu na Blízkom východe bezpečnostné opatrenia

Bratislava 28. februára (TASR) - V súvislosti s aktuálnym vývojom bezpečnostnej situácie na Blízkom východe prijala aj polícia preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré sú zamerané predovšetkým na prevenciu a včasnú identifikáciu prípadných rizík a prevenciu radikalizačných prejavov. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.

Spresnilo, že cieľom všetkých prijatých krokov je zabezpečenie verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku občanov na území Slovenska.

Situáciu priebežne monitorujeme v úzkej spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami a sme pripravení operatívne reagovať na prípadné zmeny vývoja,“ dodala polícia.

V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.
