Bratislava 22. mája (TASR) - Polícia pripomína možné kontroly na vnútorných hraniciach v období od 24. mája do 8. júna. Dôvodom sú nadchádzajúce podujatia na území SR, na ktorých sa očakáva masívna účasť slovenských i zahraničných návštevníkov. Ku kontrolám sa má pristúpiť, len ak to bude situácia vyžadovať. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Cieľom kontrol je podľa polície prijatie nevyhnutných opatrení, súvisiacich so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti na území SR v tomto období. "Na základe týchto skutočností vláda SR rozhodla, že Slovenská republika bude môcť v prípade potreby zaviesť dočasné kontroly hraníc s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou, Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách," ozrejmila.



Bárdyová upozornila, že pozemné hranice s Poľskom, Českom, Rakúskom a Maďarskom sa môžu počas dočasného obnovenia kontrol prekračovať iba na vybraných hraničných priechodoch. "S výnimkou zložiek integrovaného záchranného systému, osôb vykonávajúcich práce na poľnohospodárskych alebo lesných pozemkoch, poľovníkov a rybárov pri výkone svojej činnosti do 5 km od vnútornej hranice. Vlaková a letecká medzinárodná doprava nebude v tejto súvislosti žiadnym spôsobom obmedzovaná alebo zmenená," spresnila.



Pre zrýchlenie procesu hraničnej kontroly polícia odporúča cestujúcim, aby mali pri vstupe na územie SR svoje doklady pripravené na kontrolu a najmä v časoch vyššej hustoty premávky vyrazili na svoju cestu s malým predstihom.