< sekcia Slovensko
Polícia pripomína povinnosti v súvislosti so zavedením systému EES
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Polícia v súvislosti s plným spustením systému EES (Entry/Exit System - vstup/výstup) od 10. apríla upozorňuje dopravcov na nevyhnutnosť splnenia zákonných povinností a zároveň zdôrazňuje jeho významný prínos pre bezpečnosť schengenského priestoru. Zároveň pripomína, že používanie rozhrania pre dopravcov bolo v období od 9. januára do 9. apríla nepovinné. Od 10. apríla sa jeho používanie stáva povinným. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Dopravcovia majú k dispozícii posledné dni na registráciu, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie plynulého fungovania prepravy po úplnom spustení systému EES. Policajný zbor odporúča všetkým dotknutým subjektom zabezpečiť registráciu bezodkladne, aby predišli komplikáciám pri vykonávaní svojej činnosti,“ dodala hovorkyňa.
V nadväznosti na zavedenie systému EES a povinnosti dopravcov okrem kontroly cestovných dokladov a víz je potrebné povinne sa registrovať v Agentúre Európskej únie pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (eu-LISA). Rovnako povinné je používanie rozhrania dopravcu na overenie, či štátni príslušníci tretích krajín, podliehajúci vízovej povinnosti, neprekročili počet povolených vstupov v rámci víza ešte pred nástupom do dopravného prostriedku. Potrebné je tiež pokračovanie v overovaní pečiatok v cestovných dokladoch do 6. októbra.
Polícia zdôraznila, že systém EES predstavuje zásadný krok v modernizácii ochrany vonkajších hraníc EÚ. Zavedením elektronických záznamov o vstupoch a výstupoch štátnych príslušníkov tretích krajín dochádza podľa nej k výraznému obmedzeniu priestoru pre podvody s dokladmi a zneužívanie totožnosti. Zásluhou využívania biometrických údajov systém umožňuje presnejšiu identifikáciu osôb, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. Taktiež podporuje orgány činné v trestnom konaní pri predchádzaní, odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti vrátane terorizmu.
„Prvé výsledky z postupného spúšťania systému EES, ktoré priniesla Európska komisia, potvrdzujú jeho významný bezpečnostný prínos. Od spustenia systému bolo zaznamenaných viac ako 45 miliónov prekročení hraníc. V tomto období bol vstup odopretý viac ako 24.000 osobám, napríklad z dôvodu nepreukázania účelu pobytu alebo použitia neplatných či sfalšovaných dokladov. Systém zároveň pomohol identifikovať viac ako 600 osôb predstavujúcich bezpečnostné riziko pre Európu, ktorým bol vstup odopretý a ich údaje boli zaznamenané v systéme. Vďaka tomu môžu orgány členských štátov pri opakovanom pokuse o vstup okamžite identifikovať predchádzajúce odopretie vstupu,“ priblížila Vilhanová. Členské štáty už tiež podľa nej zaznamenali zásluhou využívania biometrických údajov viaceré prípady, keď boli odhalené osoby vystupujúce pod rôznymi identitami.
Systém EES zároveň podľa polície poskytuje spoľahlivé údaje o pohybe štátnych príslušníkov tretích krajín, čím umožňuje efektívne identifikovať osoby, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu. „Tento nástroj tak významne prispieva k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu, migračných tokov a k posilneniu vnútornej bezpečnosti členských štátov,“ podotkla polícia. Zavedenie systému tiež podľa polície prinesie aj postupné zefektívnenie hraničných kontrol a zlepšenie skúseností cestujúcich prostredníctvom automatizácie procesov. „Upozorňujeme, že v počiatočnej fáze plnej prevádzky môžu ojedinele nastať dočasné zdržania na hraničných priechodoch, a to vrátane letísk,“ dodala polícia.
