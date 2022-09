Polícia radí cyklistom a chodcom, aby dbali na svoju viditeľnosť

Bratislava 25. septembra (TASR) - Policajti upozorňujú v súvislosti so začiatkom jesene na skoršie stmievanie. Radia preto cyklistom a chodcom, aby dbali na svoju viditeľnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová.



K lepšej viditeľnosti podľa nej pomôžu reflexné prvky. "Umiestnite ich ideálne blízko ku kolenám a do úrovne pásu, na rameno, cyklisti tiež na prilbu a bicykle," podotkla. Používať sa majú na strane tela, ktorá je privrátená k vozovke.



Policajti tiež apelujú, aby chodci a cyklisti neriskovali. "Prechádzajte cez cestu na miestach na to určených, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia," dodala hovorkyňa.



Na sťažené podmienky jazdy počas jesene upozornili policajti aj vodičov. Varovali ich pred migrujúcou lesnou a poľnou zverou či nepriaznivým počasím. Vyzvali ich na opatrnosť na cestách.