Polícia radí: Poučte svoje deti, aby hovorili o aktivitách po škole
Varujú, že hrubé správanie, vandalizmus, násilie či šikanovanie vzhliadnuté na internete môže byť dôsledkom násilných prejavov v školskom prostredí.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Polícia odporúča rodičom poučiť deti, aby vždy informovali o svojich aktivitách po škole. Dôležité je podľa nej vedieť, kam deti idú, s kým a kedy sa vrátia. Radí tiež venovať pozornosť tomu, koľko času dieťa trávi na sociálnych sieťach. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Dávajte pozor, aký dlhý čas venujú školopovinné deti mobilu a počítaču. Najlepším riešením je, ak sa dieťaťu venujú rodičia, alebo mu vymyslia program, pri ktorom sú s ním aj rovesníci. Namiesto času tráveného pri počítači alebo na mobile môžu spoločne navštevovať kultúrno-spoločenské podujatia, alebo tráviť čas vonku športovými aktivitami,“ uviedli policajti.
Varujú, že hrubé správanie, vandalizmus, násilie či šikanovanie vzhliadnuté na internete môže byť dôsledkom násilných prejavov v školskom prostredí. „Ak sa dieťa ocitne v núdzi a nedarí sa mu skontaktovať s dôveryhodnými osobami, ako sú rodičia alebo iní príbuzní, poraďte mu, že existujú aj iné možnosti ako riešiť krízovú situáciu,“ odporúča polícia. Pripomína, že k dispozícii mu môžu byť pedagógovia, telefónne linky, určené na riešenie zásadného problému a poskytnutie pomoci, alebo uniformované zložky ako polícia.
