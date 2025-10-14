Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MOBIL ZA VOLANTOM: Polícia si posvietila na vodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Polícia deklarovala, že bude v podobných kontrolách pokračovať aj v ďalšom období s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov premávky.

Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Polícia počas celoslovenskej akcie zameranej na používanie telefónov a ďalšie rozptýlenia vodičov odhalila takmer 800 priestupkov a viac ako 20 trestných činov. Akcia prebiehala minulý týždeň a zaradených do nej bolo vyše 1500 policajtov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilahnová.

„Najviac priestupkov bolo zistených práve za používanie telefónneho prístroja alebo iného audiovizuálneho zariadenia okrem systému ‚voľné ruky‘, a to v počte takmer 320, pričom najviac ich bolo zistených u vodičov v Bratislavskom kraji (102) a najmenej v Trenčianskom kraji (12),“ uviedla Vilahnová. Dodala, že bezpečnostné pásy nemalo takmer 400 účastníkov cestnej premávky, a to najviac v Žilinskom kraji (78) a najmenej v Nitrianskom kraji (20).

Polícia deklarovala, že bude v podobných kontrolách pokračovať aj v ďalšom období s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov premávky.
