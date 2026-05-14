Štvrtok 14. máj 2026
PROTIDROGOVÁ AKCIA DÝKA: Zadržali dvoch ľudí, ďalších dohľadávajú

Policajná snímka. Foto: Polícia

Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Polícia realizuje vo štvrtok na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Zatiaľ zadržala dve osoby, ďalšie dohľadáva. V súčasnosti prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. Informovala o tom na sociálnej sieti.

„Trestná vec je vedená pre obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou,“ uviedla polícia. Ako dodala, Národná protidrogová jednotka zasahuje prevažne v okresoch Trenčín a Považská Bystrica.

