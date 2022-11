Polícia rieši 36 podozrení z volebnej korupcie

Bratislava 3. novembra (TASR) - Polícia rieši v súvislosti s uplynulými spojenými voľbami 36 podozrení z trestného činu volebnej korupcie. V štyroch prípadoch vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry už začal trestné stíhanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Karolína Barinková.



V jednom z prípadov obvinila polícia kandidáta na funkciu starostu obce. Volebnej korupcie sa mal dopustiť poskytovaním potravín voličom. V prípade úspešného zvolenia im mal sľúbiť aj 50 eur. "V ostatných prípadoch Národná kriminálna agentúra pokračuje v preverovaní najmä kupovania voličských hlasov, ovplyvňovania voličov, ale aj tlaku na obyvateľov," doplnila hovorkyňa.



Kupovanie hlasov malo podľa polície podobu hotovosti od päť do 100 eur. Ďalšou formou boli vecné dary, ako sú potraviny, plienky či balíčky s mäsom. Voličov sa snažili ovplyvňovať aj odpustením rôznych poplatkov či prísľubom poskytnutia určitej zľavy alebo predaja majetku obce. Polícia eviduje aj prípad, keď malo dôjsť k zaplatenia obedu dôchodcom na stretnutí.



"K ovplyvňovaniu voličov dochádzalo aj prostredníctvom drobných predmetov či rôznymi bezplatnými kultúrnymi podujatiami. Na obyvateľov bol vyvíjaný aj tlak, a to v podobe vyhlásení o strate zamestnania alebo výhod," načrtla Barinková. Ako dodala, všetky prípady Policajný zbor individuálne vyhodnocuje a vykonáva všetky potrebné úkony.