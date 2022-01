Migrant v podvozku kamióna či prevádzači, také prípady riešila polícia

Bratislava 24. januára (TASR) - Hraničná a cudzinecká polícia riešila prípad migranta v podvozku kamióna, falošné pečiatky v pase za stovky eur a tiež migráciu za pomoci prevádzačov za tisíce eur. Informoval o hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Nelegálni migranti sa v prvom prípade mali nachádzať pri čerpacej stanici neďaleko Príboviec, a to konkrétne pod návesom kamióna idúceho smerom na Martin. Policajti po príchode na miesto zistili, že nad nápravami návesu sa nachádza na nosníku muž. "Začali s ním komunikovať v anglickom jazyku a vyzvali ho, aby kryt opustil. Uviedol, že je z Maroka, no podvozok opustiť odmietol," opisuje Slivka. Nakoniec sa ho podarilo z úkrytu dostať a policajti ho odovzdali mobilnej jednotke Policajného zboru (PZ) z Banskej Bystrice.



"Cudzinec nemal žiadny cestovný doklad ani povolenie, ktoré by ho oprávňovalo zdržiavať sa na území SR. Keďže požiadal o azyl na Slovensku, konanie o vyhostení bolo do času rozhodnutia o azyle prerušené," priblížil Slivka. Dodal, že momentálne sa migrant nachádza na oddelení azylu a to dovtedy, kým nebude konanie o azyle ukončené.



Ďalší prípad sa týkal Ukrajinca, ktorý prišiel na oddelenie cudzineckej polície v Nových Zámkoch so žiadosťou o prechodný pobyt na účel podnikania. Policajt na oddelení podľa Slivku štandardne preveroval oprávnenosť jeho pobytu. "Keď skúmal pravosť predloženého pasu, všimol si v ňom falošné prechodové pečiatky Rakúska. Za tie žiadateľ zaplatil 400 eur," dodal hovorca.



Policajt preto prípad odovzdal poverenému príslušníkovi mobilnej jednotky PZ Bratislava na trestné stíhanie. Dôvodom je podozrenie z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, tvrdí Slivka.



Policajti riešili aj prípad na oddelení cudzineckej polície v Nových Zámkoch. Predviedli dvoch Sýrčanov, ktorých kontrolovala hliadka obvodného oddelenia PZ Štúrovo. "Hliadke nevedeli predložiť žiaden doklad totožnosti, ani doklady potvrdzujúce oprávnenosť pobytu na území SR," poznamenal Slivka.



Polícia zistila, že zo Sýrie na Slovensko cestovali taxíkmi aj pešo cez Turecko, Grécko, Albánsko, Kosovo, Srbsko a Maďarsko. Mali namierené do Rakúska a Nemecka. Cestovali za pomoci prevádzačov a za celú cestu podľa polície zaplatili spolu 5200 Eur vrátane taxíkov.



"Obaja boli vyhostení so zákazom vstupu na Slovensko aj na územie všetkých členských štátov po dobu troch rokov. Na účel vyhostenia boli zaistení a umiestnení v útvare policajného zaistenia pre cudzincov," povedal Slivka.