Polícia ročne uskutoční 500 výjazdov k nahlásenej vojenskej munícii

Bratislava 23. mája (TASR) - Polícia ročne uskutoční okolo 500 výjazdov k nálezom vojenskej munície. Za prvé mesiace roka 2021 ich bolo už vyše 200. Policajní pyrotechnici nachádzajú najmä muníciu z druhej svetovej vojny, napríklad granáty, míny, náboje či letecké bomby. Muníciu, ktorú nie je nutné zneškodniť priamo na mieste, raz za mesiac odpaľujú v tzv. trhacích jamách. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia pyrotechniky odboru kriminalistickej identifikácie Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) Policajného zboru Juraj Kadecký.



Početné nálezy evidujú napríklad na východe Slovenska, kde prebiehala Karpatsko-duklianska operácia. "Kedykoľvek tam pôjdete, muníciu tam nájdete," poznamenal Kadecký s tým, že sa tam bojovalo relatívne dlho na rovnakom mieste. Na nálezy je bohatá aj línia rieky Hron, ale aj územie od severnej hranice cez Levice až po Maďarsko. Známym náleziskom sú aj bratislavské mestské lesy, kde sa kedysi munícia likvidovala a stále tam možno nájsť jej zvyšky.



Množstvo nahlásenej munície nezávisí ani tak od ročného obdobia, ale skôr od toho, "kde sa koľko stavia", hovorí Kadecký. Okrem stavebných prác nájdu ľudia často muníciu aj pri prechádzkach v prírode. Nie pri každom výjazde sa munícia nájde, väčšina je však opodstatnená. Príležitostne sa konajú aj cielené hľadania, najmä v rámci prípravy odborníkov.



Pri náleze munície je kľúčové, aby pyrotechnik zistil, o aký typ munície ide a zhodnotil jej stav. Nie vždy je manipulácia bežná, a tak ju treba niekedy zneškodniť na mieste, prípadne na bezpečnom mieste v blízkosti nálezu. "Munícia, ktorá je bezpečná na prevoz, sa zhromažďuje v dočasných skladoch a jedenkrát za mesiac býva hromadné ničenie v stálej trhacej jame," priblížil pyrotechnik Lukáš. V prípade väčších nálezov, napríklad nedávno nájdenej leteckej bomby vo Svidníku, sa k ničeniu pristupuje bezodkladne.



Všetky výjazdy policajti zaznamenávajú do elektronickej databázy. Každý nález je zdokumentovaný krátkym popisom, ktorý zahŕňa aj okolnosti výjazdu, a fotografiu. Ako priblížil Kadecký, evidenciu využívajú pri príprave pyrotechnikov, ale aj priamo v teréne. Pyrotechnikovi môže pomôcť napríklad pri identifikácii munície, keďže druhov sú tisíce a okrem naštudovania teórie je potrebná aj skúsenosť.



K nálezom vojenskej munície sú privolávaní hlavne odborníci z krajských policajných riaditeľstiev. Oddelenie KEÚ má celoslovenskú pôsobnosť s pracoviskami v Bratislave, Slovenskej Ľupči a Košiciach. Riešia najmä väčšie nálezy, chodia na miesta po výbuchoch, ale aj školia nových pyrotechnikov. Pyrotechnikov možno nájsť aj na letiskách, na Úrade na ochranu ústavných činiteľov, mimo polície aj u hasičov či horských záchranárov.



Prípadný nález munície je potrebné nahlásiť na bezplatnom čísle polície 158 a za žiadnych okolností s podozrivými predmetmi do príchodu hliadky nemanipulovať.