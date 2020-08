Polícia rozdala pre koronavírus menej pokút za mobil za volantom

Bratislava 22. augusta (TASR) – Policajti rozdali za telefonovanie za volantom v období od januára do júna 2019 13.000 pokút. V rovnakom období za tento rok ich bolo iba 6500. Dôvodom má byť podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Bárdyovej nový koronavírus, ktorý zamestnával policajtov a zároveň vyprázdňoval cesty.



Dvojnásobnú výšku pokút zaviedla od decembra 2019 novela zákona o cestnej premávke. Okrem toho novela rozšírila zákaz telefonovania aj na obsluhovanie iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia.



„Vzhľadom na to, že policajti služby dopravnej polície a aj ďalších služieb Policajného zboru plnili v roku 2020 v prevažnej miere opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19, nie je možné zatiaľ objektívne vyhodnotiť, ako sa táto zmena odzrkadlila v praxi,“ uviedla pre TASR Bárdyová.



Hovorkyňa zároveň upozornila na fakt, že na cestách bolo aj oveľa menej áut. Ako príklad uviedla aprílové veľkonočné sviatky počas ktorých platil medzi okresmi zákaz vychádzania. „Taktiež, ako sme spomínali, kontrola dodržiavania týchto predpisov nebola v spomínanom období prioritou vzhľadom na to, že policajti plnili mimoriadne úlohy práve v súvislosti s pandémiou,“ doplnila Bárdyová.



Vo všeobecnosti podľa hovorkyne stále platí, že nevenovanie sa vedeniu vozidla a nesledovanie situácie na ceste patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd. „Ani zvýšený dohľad nad týmto negatívnym správaním neprináša pokles používania telefónov, ale naopak – používanie telefónov má u vodičov neustále stúpajúcu tendenciu,“ doplnila hovorkyňa. „Za posledných päť rokov vzrástol počet týchto zistených priestupkov takmer trojnásobne,“ uzavrela.