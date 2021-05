Polícia plánuje legislatívne zmeny, budú sa týkať odťahových služieb

Bratislava 9. mája (TASR) - Polícia pripravuje legislatívne zmeny, ktoré by sa mali dotknúť takzvaných lovcov nehôd. Spresniť by sa mali kompetencie niektorých účastníkov cestnej premávky, napríklad asistenčných a odťahových služieb. Cieľom má byť zjednotenie postupov, ale aj väčšia bezpečnosť a plynulosť dopravy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová s tým, že o podrobnostiach je zatiaľ predčasné hovoriť.



Na tzv. lovcov nehôd upozornila nedávno bratislavská polícia. Opísala ich ako súkromné spoločnosti, ktoré si svoj biznis založili na využívaní stresovej situácie pri nehodách. Upozornili, že dopravní policajti zaznamenali viacero prípadov, keď práve prítomnosť lovcov nehôd skomplikovala kvalitné zadokumentovanie dopravnej nehody.



Ako pripomenula Bárdyová, miesto dokumentovania dopravnej nehody zabezpečuje policajt, ktorý je zodpovedný za to, aby neprišlo k zmareniu alebo sťaženiu dokumentovania s dôrazom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. "Preto je dôležité, aby sa na mieste udalosti v cestnej premávke ani v jej tesnej blízkosti nenachádzali cudzie vozidlá a osoby," zdôraznila.



Pri ochrane života zdravia a majetku na mieste dopravnej nehody policajt podľa Bárdyovej spolupracuje hlavne s Hasičským a záchranným zborom a záchrannou zdravotnou službou, následne nastupuje činnosť zameraná na riadne objasnenie príčin vzniku dopravnej nehody a obnovu cestnej premávky. "Preto je dôležité, aby osoby poskytujúce tzv. asistenčné služby svojou prítomnosťou na mieste udalosti nemarili a nesťažovali dokumentovanie dopravnej nehody, pretože svojím konaním porušujú ustanovenia zákona o cestnej premávke," upozornila.



Dodala, že po vykonaní všetkých potrebných úkonov zo strany polície a záchranných zložiek asistenčným službám nič nebráni v tom, aby poskytli svoje služby účastníkovi udalosti, avšak na takom mieste, kde nebudú obmedzovať alebo ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.