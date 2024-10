Polícia sa v rámci akcie zameria na dodržiavanie dopravných predpisov

Bratislava 7. októbra (TASR) - Policajti sa tento týždeň zamerajú na kontrolu dodržiavania dopravných predpisov. Súvisí to s plnením úloh vyplývajúcich z členstva v medzinárodnej organizácii Roadpol v rámci akcie "Focus on the Road". TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Martina Sláviková.



"Do nedele (13. 10.) budú policajti služby dopravnej polície kontrolovať na cestách predovšetkým používanie mobilných telefónov a iných zariadení okrem systému voľné ruky, obsluhu navigačného systému, s výnimkou systému voľné ruky a iné rozptýlenia vodičov v súvislosti s vedením motorového vozidla. Ich pozornosti neunikne ani používanie bezpečnostných pásov," priblížila.



Cieľom akcií je podľa hovorkyne zníženie počtu dopravných nehôd a tragických následkov. Avizovala, že policajti ich budú vykonávať počas celého roka. "Bezpečnosť je v záujme nás všetkých," poznamenala.