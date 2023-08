MOTOCYKLISTI, POZOR: Polícia si na vás posvieti

Vranov nad Topľou 18. augusta (TASR) - Polícia sa na budúci týždeň zameria na kontroly alkoholu u motocyklistov. Ide o súčasť celoslovenskej preventívnej akcie na slovenských cestách Buď rozumný, ktorú organizujú Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) s Policajným zborom (PZ). Ich zástupcovia o tom informovali na piatkovom brífingu na Domaši.



Kontroly zamerané na požitie alkoholu u motocyklistov potrvajú od pondelka (21. 8.) do nedele 27. augusta. Ako uviedol riaditeľ dopravnej polície Tomáš Vrábel, motocyklisti patria k extrémne zraniteľným účastníkom cestnej premávky, a preto by malo byť aj v ich záujme nehazardovať, dodržiavať dopravné predpisy a sústrediť sa na bezpečnú jazdu. "Nulová tolerancia alkoholu je v ich prípade zásadná pre predvídanie možných problematických situácií a rýchle reakcie," povedal. Výkonný riaditeľ SZVPS Vladimír Machalík dodal, že tak ako alkohol nepatrí za volant, nepatrí ani za riadidlá motorky.



Za 1. polrok tohto roka bolo pri dopravných nehodách 16 usmrtených, 61 ťažko a 219 ľahko zranených cyklistov. Polícia zaevidovala 309 dopravných nehôd s účasťou motocyklistov, pričom boli zodpovední za viac ako polovicu všetkých kolízií. Alkohol bol zaznamenaný v 20 zo 186 dopravných nehôd zavinených motocyklistami. Medzi príčinami, ktoré sa podpísali pod nehody motocyklistov, nasleduje prekročenie dovolenej rýchlosti, porušenie povinností vodiča a nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami. Nehody zavinené motorkármi si od začiatku roka vyžiadali 12 usmrtených.



Akciu venovanú prevencii proti alkoholu za volantom či riadidlami organizujú od mája a potrvá do októbra. V rámci nej sa už zamerali na vodičov, cyklistov i zostatkový alkohol. Vodiči, ktorí dodržia zákon, budú odmenení nealko pivom či radlermi, ktoré poskytli členovia SZVPS.