Polícia sa zameria na zostatkový alkohol v období festivalov

Bratislava 9. júla (TASR) - Policajti sa počas akcie Buď rozumný zamerajú od 10. do 16. júla na kontrolu zostatkového alkoholu u motoristov v období hudobných festivalov. Tí, ktorí sa rozhodnú ísť autom, by podľa nich nemali podceniť dostatok času na odbúranie alkoholu pred jazdou. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Muž zvyčajne odbúra alkohol skôr ako žena. No vek, váha, emočný či zdravotný stav, ako aj rýchlosť pitia sú faktory, ktoré znemožňujú uplatniť rovnaký meter na každého," upozorňuje vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy SR Roman Török. Dodal, že ak vodič nemá možnosť použiť alkotester, mal by ku konzumácii alkoholu pristúpiť s dostatočným predstihom.



Polícia pripomína, že vodiči nemajú zodpovednosť len za seba, ale za celú posádku auta a tiež ostatných účastníkov cestnej premávky. Tí vodiči, ktorí v rámci špeciálnych kontrol akcie Buď rozumný nebudú mať v krvi alkohol, získajú od policajtov nealkoholické pivo či radler.