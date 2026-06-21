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Polícia sa zaoberá podujatím rezortu vnútra Na vlastnej koži
Gabriela Kováčová z Krajskej prokuratúry v Bratislave pre TASR uviedla, že trestné oznámenie odovzdala dozorujúca prokurátorka 1. júna na ďalšie konanie vyšetrovateľovi.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Polícia sa zaoberá podujatím ministerstva vnútra „Na vlastnej koži“. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I prijali cestou Okresnej prokuratúry v Bratislave I trestné oznámenie súvisiace s podujatím organizovaným Ministerstvom vnútra SR,“ priblížil Pecek.
Gabriela Kováčová z Krajskej prokuratúry v Bratislave pre TASR uviedla, že trestné oznámenie odovzdala dozorujúca prokurátorka 1. júna na ďalšie konanie vyšetrovateľovi. „Vec je v štádiu predprípravného konania, obvinenie nebolo vznesené žiadnej osobe,“ dodala.
V súvislosti s roadshow rezortu vnútra podala trestné oznámenie poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Polícia podľa nej vyšetruje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a speváka Reného Rendyho za mravné ohrozenie mládeže. Ministra vyšetruje aj za machinácie pri verejnom obstarávaní a zneužitie právomocí verejného činiteľa, tvrdí Bajo Holečková. „Celé obstarávanie tejto akcie ministerstva vnútra bolo viac ako podozrivé,“ podotkla. Poslankyňa takisto uviedla, že Rendy propagoval na tejto protidrogovej akcii alkohol pred deťmi. „Z toho, ako Rendy na akciách ministerstva pred deťmi propaguje alkohol, existuje viacero videí,“ dodala.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I prijali cestou Okresnej prokuratúry v Bratislave I trestné oznámenie súvisiace s podujatím organizovaným Ministerstvom vnútra SR,“ priblížil Pecek.
Gabriela Kováčová z Krajskej prokuratúry v Bratislave pre TASR uviedla, že trestné oznámenie odovzdala dozorujúca prokurátorka 1. júna na ďalšie konanie vyšetrovateľovi. „Vec je v štádiu predprípravného konania, obvinenie nebolo vznesené žiadnej osobe,“ dodala.
V súvislosti s roadshow rezortu vnútra podala trestné oznámenie poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Polícia podľa nej vyšetruje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a speváka Reného Rendyho za mravné ohrozenie mládeže. Ministra vyšetruje aj za machinácie pri verejnom obstarávaní a zneužitie právomocí verejného činiteľa, tvrdí Bajo Holečková. „Celé obstarávanie tejto akcie ministerstva vnútra bolo viac ako podozrivé,“ podotkla. Poslankyňa takisto uviedla, že Rendy propagoval na tejto protidrogovej akcii alkohol pred deťmi. „Z toho, ako Rendy na akciách ministerstva pred deťmi propaguje alkohol, existuje viacero videí,“ dodala.