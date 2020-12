NEBEZPEČNE ODVÁŽNA: Seniorka jazdila po diaľnici D2 v protismere

Bratislava 3. decembra (TASR) - Na diaľnici D2 v smere do Maďarska jazdila 78-ročná žena v protismere. K prípadu došlo ešte v stredu (2. 12.). Jej nebezpečná jazda si vďaka promptnému zásahu diaľničných policajtov nevyžiadala žiadne obete. O prípade informovala polícia na sociálnej sieti.



Vodičke bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a jej prípad budú riešiť v správnom konaní. Polícia pripomenula, že jazdou v protismere ohrozujú vodiči bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.



Takýto vodič sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu je možné uložiť pokutu až do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo do dvoch rokov, upozorňujú policajti.



Polícia preto vyzvala všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili bezpečne, dodržiavali dopravné predpisy a pravidlá a rešpektovali dopravné značenie.