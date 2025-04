Polícia: Šibačka bez súhlasu nie je tradícia, ale neúcta

Bratislava 21. apríla (TASR) - Šibačka bez súhlasu nie je tradícia, ale neúcta. Veľkonočný korbáč nie je vstupenka na nevhodné správanie. Pri príležitosti Veľkonočného pondelka to na sociálnej sieti uviedla polícia.



„Tradície by mali spájať, nie rozdeľovať. Každá žena má právo rozhodnúť, či sa chce do šibačky zapojiť. Rešpektujme jej názor, jej hranice a jej súhlas,“ napísali policajti.