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Našli aj hľadané osoby: Polícia skontrolovala na letiskách 75.783 ľudí
Počas výkonu hraničnej kontroly policajti na letiskách odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili počas uplynulého týždňa pri mimoschengenskej hranici celkovo 75.783 cestujúcich. Z toho na vstupe skontrolovali 37.413 osôb a na výstupe 38.370 osôb. Počas sledovaného obdobia zároveň vykonali hraničnú kontrolu pri 450 mimoschengenských letoch. Odhalili falšované doklady aj hľadané osoby. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde skontrolovali 55.759 cestujúcich pri 338 letoch. Na letisku v Košiciach bolo vybavených 16.251 cestujúcich pri 90 letoch a na letisku v Poprade 3773 cestujúcich pri 22 letoch,“ uviedol hovorca.
Počas výkonu hraničnej kontroly policajti na letiskách odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti.
Hájek priblížil, že na bratislavskom letisku bolo šiestim cudzincom odopreté vstúpenie na územie Slovenskej republiky. V dvoch prípadoch dôvodom bolo podľa neho prekročenie maximálnej povolenej dĺžky pobytu v schengenskom priestore a v štyroch prípadoch išlo o osoby evidované v Schengenskom informačnom systéme na účely odopretia vstupu.
Policajti zároveň podľa hovorcu na letisku v Bratislave vybavili štyri štátne dôležité lety a poskytli súčinnosť Medzinárodnej organizácii pre migráciu pri dobrovoľnom návrate dvoch štátnych príslušníkov Egypta.
Pri hraničných kontrolách na všetkých troch letiskách bolo podľa Hájeka celkovo vypátraných 31 osôb a vecí. Ako podotkol, na letisku v Bratislave bolo zaznamenaných 28 pozitívnych zhôd v národných a medzinárodných informačných systémoch. Na letisku v Košiciach boli podľa hovorcu vypátrané ďalšie tri osoby na základe záznamov v systémoch.
Na letisku Poprad - Tatry policajti podľa Hájeka odhalili dva prípady použitia falšovaných lotyšských cestovných dokladov štátnymi príslušníkmi Gruzínska. Kontrolou zároveň podľa neho zistili, že osoby vystupovali pod falošnou identitou, čím zabránili ich neoprávnenému prekročeniu štátnej hranice.
Policajti počas týždňa poskytovali súčinnosť aj pri ďalších udalostiach. Ako doplnil hovorca, na letisku v Košiciach boli traja cestujúci na žiadosť leteckého prepravcu vylúčení z prepravy. Policajti podľa neho zároveň asistovali pri readmisii občana Slovenskej republiky a pri sanitnom lete s transportom pacienta.
Hájek dodal, že príslušníci Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Poprad - letisko sa podieľali aj na zabezpečení verejného poriadku počas podujatia RomasummerFest 2026, ktoré sa podľa hovorcu uskutočnilo bez narušenia verejného poriadku.
„Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde skontrolovali 55.759 cestujúcich pri 338 letoch. Na letisku v Košiciach bolo vybavených 16.251 cestujúcich pri 90 letoch a na letisku v Poprade 3773 cestujúcich pri 22 letoch,“ uviedol hovorca.
Počas výkonu hraničnej kontroly policajti na letiskách odhalili viacero prípadov porušenia právnych predpisov a zaznamenali viaceré bezpečnostné udalosti.
Hájek priblížil, že na bratislavskom letisku bolo šiestim cudzincom odopreté vstúpenie na územie Slovenskej republiky. V dvoch prípadoch dôvodom bolo podľa neho prekročenie maximálnej povolenej dĺžky pobytu v schengenskom priestore a v štyroch prípadoch išlo o osoby evidované v Schengenskom informačnom systéme na účely odopretia vstupu.
Policajti zároveň podľa hovorcu na letisku v Bratislave vybavili štyri štátne dôležité lety a poskytli súčinnosť Medzinárodnej organizácii pre migráciu pri dobrovoľnom návrate dvoch štátnych príslušníkov Egypta.
Pri hraničných kontrolách na všetkých troch letiskách bolo podľa Hájeka celkovo vypátraných 31 osôb a vecí. Ako podotkol, na letisku v Bratislave bolo zaznamenaných 28 pozitívnych zhôd v národných a medzinárodných informačných systémoch. Na letisku v Košiciach boli podľa hovorcu vypátrané ďalšie tri osoby na základe záznamov v systémoch.
Na letisku Poprad - Tatry policajti podľa Hájeka odhalili dva prípady použitia falšovaných lotyšských cestovných dokladov štátnymi príslušníkmi Gruzínska. Kontrolou zároveň podľa neho zistili, že osoby vystupovali pod falošnou identitou, čím zabránili ich neoprávnenému prekročeniu štátnej hranice.
Policajti počas týždňa poskytovali súčinnosť aj pri ďalších udalostiach. Ako doplnil hovorca, na letisku v Košiciach boli traja cestujúci na žiadosť leteckého prepravcu vylúčení z prepravy. Policajti podľa neho zároveň asistovali pri readmisii občana Slovenskej republiky a pri sanitnom lete s transportom pacienta.
Hájek dodal, že príslušníci Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Poprad - letisko sa podieľali aj na zabezpečení verejného poriadku počas podujatia RomasummerFest 2026, ktoré sa podľa hovorcu uskutočnilo bez narušenia verejného poriadku.