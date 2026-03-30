Polícia skontrolovala počas preventívnej akcie stovky vlakov
Policajti riešili viac ako 500 priestupkov. Zároveň vypátrali tri veci a jednu nezvestnú osobu.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Polícia v rámci medzinárodnej preventívnej akcie Týždeň prevencie na železnici (23. - 30. 3.) skontrolovala stovky vlakov. Policajti riešili viac ako 500 priestupkov. Zároveň vypátrali tri veci a jednu nezvestnú osobu. Odhalili takisto päť trestných činov, a to ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky, marenie výkonu úradného rozhodnutia, výtržníctvo, krádež a ublíženie na zdraví. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Vykonali sme stovky kontrol vo vlakoch osobnej prepravy aj v priestoroch železničných staníc, pričom sme skontrolovali celkovo skoro 1600 osôb. Súčasťou akcie boli aj kontroly úschovní batožín, úschovných skriniek a kontrolná činnosť v okolí železničných priecestí,“ ozrejmil Hájek.
Polícia skontrolovala aj zamestnancov železničných spoločností, u ktorých vykonala dychové skúšky na zistenie požitia alkoholu a testy na prítomnosť iných návykových látok. Všetky vykonané kontroly u rušňovodičov a ďalších zamestnancov boli s negatívnym výsledkom. „Na železničných priecestiach sme skontrolovali stovky vodičov motorových vozidiel a cyklistov. Dychová skúška bola pozitívna u dvoch vodičov a troch cyklistov, pričom u jedného vodiča sme zistili aj ovplyvnenie inou návykovou látkou,“ dodal hovorca.
Policajti sa počas akcie venovali aj preventívnym aktivitám. Realizovali prednášky na základných školách o rizikách pohybu v blízkosti železnice, informovali verejnosť o identifikačných číslach železničných priecestí a vykonávali preventívno-informačnú činnosť v železničných staniciach. Súčasťou akcie bolo aj taktické cvičenie so zložkami Hasičského a záchranného zboru v železničnej stanici Kúty.
„Policajný zbor bude v podobných aktivitách pokračovať aj naďalej. Z pohľadu polície je preventívne pôsobenie a zvyšovanie povedomia verejnosti jedným z kľúčových nástrojov na zlepšenie bezpečnosti v obvode železničných dráh,“ dodal Hájek.
Akcia Týždeň prevencie na železnici prebiehala v členských krajinách Európskej asociácie železničných polícií. Hlavným cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť v železničnej doprave, predchádzať protiprávnemu konaniu a posilniť prevenciu v oblasti bezpečnosti.
