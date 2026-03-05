< sekcia Slovensko
TEMNÁ STRANA UMELEJ INTELIGENCIE: Polícia spúšťa preventívnu kampaň
Umelá inteligencia dokáže z bežnej fotografie zo sociálnej siete vytvoriť realisticky pôsobiaci nahý obraz osoby, hoci taká fotografia nikdy nevznikla.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Polícia spúšťa preventívnu kampaň „Temná strana umelej inteligencie“, ktorej cieľom je upozorniť na riziká v online priestore a pomôcť rozpoznať varovné signály. Pripomína, že umelá inteligencia prináša spoločnosti množstvo pozitív, no rovnako ako každá technológia môže byť zneužitá. V rukách páchateľov sa stáva nástrojom na podvody, manipuláciu, vydieranie či poškodzovanie dobrého mena. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Priblížil, že jedným z aktuálnych problémov je vytváranie tzv. falošnej nahoty. Umelá inteligencia dokáže z bežnej fotografie zo sociálnej siete vytvoriť realisticky pôsobiaci nahý obraz osoby, hoci taká fotografia nikdy nevznikla. „Takýto obsah sa následne šíri na internete bez vedomia a súhlasu dotknutej osoby. Obeť prichádza o kontrolu nad svojou podobou, zažíva hanbu, úzkosť a strach z reakcie okolia. Obeťou sa môže stať ktokoľvek vrátane detí a mladistvých,“ ozrejmil Hájek.
Spresnil, že každý prípad je individuálny a špecifický, avšak vo všeobecnosti môže takéto konanie napĺňať znaky viacerých trestných činov v závislosti od konkrétnych okolností prípadu.
Polícia verejnosti odporúča nezdieľať obsah, ktorý niekoho ponižuje, aj keď je vytvorený umelou inteligenciou, nahlasovať podozrivý obsah prevádzkovateľom platforiem a dôkladne zvážiť, aké fotografie a informácie zverejňuje na sociálnych sieťach. „Digitálny svet sa mení a spolu s ním sa musíme meniť aj my. Prevencia a obozretnosť sú základom ochrany každého z nás,“ dodal Hájek.
