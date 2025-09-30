< sekcia Slovensko
Polícia spúšťa mini kampaň zameranú na používanie reflexných prvkov
Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov na cestách.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Polícia spúšťa mini kampaň, ktorá je zameraná na používanie reflexných prvkov. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov na cestách. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Jeseň je obdobím kratších dní a zhoršenej viditeľnosti na cestách. Práve v týchto podmienkach rozhodujú sekundy, a preto je nosenie reflexných prvkov mimoriadne dôležité. Reflexné prvky na oblečení, ruksaku či obuvi môžu zásadným spôsobom prispieť k vašej bezpečnosti,“ povedal Hájek.
Policajný zbor upozornil, že ak sa účastník cestnej premávky pohybuje po ceste bez osvetlenia, vodič ho môže spozorovať až v poslednej chvíli. Reflexné prvky však môžu zvýšiť jeho viditeľnosť na niekoľko stoviek metrov, čím sa výrazne znižuje riziko tragických následkov, podotkol Hájek.
V rámci mini kampane spúšťa polícia sériu aktivít, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o význame reflexných prvkov. V nasledujúcich dňoch zverejnia aj vizuálne bannery so zábavným podtónom, ako aj náučné materiály, ktoré vysvetlia, prečo sú reflexné prvky také dôležité.
„Našou úlohou je chrániť život a zdravie účastníkov cestnej premávky. Základná zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť je však na každom z nás,“ dodal hovorca.
