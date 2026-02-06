< sekcia Slovensko
POSLEDNÁ SPRÁVA: Polícia počas kampane ukáže realitu na cestách
Cieľom je upozorniť na najčastejšie príčiny tragických nehôd, najmä používanie mobilného telefónu počas jazdy, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a nepoužívanie bezpečnostných pásov.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Polícia spúšťa na sociálnych sieťach preventívnu kampaň zameranú na znižovanie počtu obetí dopravných nehôd. Kampaň využíva autentické fotografie z reálnych nehôd, ktoré poukazujú na následky nezodpovedného správania vodičov. Začína sa na tému používanie telefónu počas jazdy. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Cieľom je upozorniť na najčastejšie príčiny tragických nehôd, najmä používanie mobilného telefónu počas jazdy, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a nepoužívanie bezpečnostných pásov,“ uviedol hovorca. V rámci kampane bude polícia každý týždeň zverejňovať jednu fotografiu z dopravnej nehody spolu s preventívnym odkazom. „Prvou témou je používanie mobilného telefónu počas šoférovania,“ doplnil Hájek.
Hoci bol minulý rok z pohľadu počtu obetí historicky najlepší, keď na cestách zahynulo 227 osôb, polícia je presvedčená, že toto číslo môže byť ešte nižšie. Väčšina nehôd je totiž podľa hovorcu dôsledkom ľudského zlyhania.
Polícia: Vodič, ktorý sa venuje mobilnému telefónu, má spomalený reakčný čas
Vodič, ktorý sa venuje mobilnému telefónu, má spomalený reakčný čas a zhoršené vnímanie okolia. Pripomenula to polícia pri príležitosti piatkového Svetového dňa bez mobilu. Vyzvala vodičov, aby počas jazdy nepoužívali telefón, využívali „handsfree“ - systém voľných rúk - len v nevyhnutných prípadoch a ak je potrebné telefonovať, bezpečne zastavili mimo vozovky. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Lea Vilhanová.
„Stačí krátka nepozornosť, rýchly klik a jazda sa môže zmeniť na tragédiu. Nevenovanie sa vedeniu vozidla je stále najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd, ako aj dopravných nehôd s najzávažnejšími následkami na živote a zdraví,“ upozornila hovorkyňa. Riaditeľ odboru dopravnej polície PPZ Juraj Tlacháč priblížil, že policajti počas minulého roka odhalili takmer 22.500 vodičov, ktorí sa dopustili priestupku za používanie mobilu za volantom. Rok predtým to bolo podľa neho ešte o 2000 viac.
Ako dodala Vilhanová, Svetový deň bez mobilu je príležitosťou ukázať, že bezpečnosť na cestách má prednosť pred digitálnou pohodlnosťou. „Buďte zodpovední a nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania - aj keď nás nevidíte. Naším cieľom nie je rozdávať pokuty, ale zabezpečiť, aby sa každý vrátil domov,“ zdôraznila hovorkyňa.
