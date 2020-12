Polícia spúšťa vianočnú informačnú kampaň o najhľadanejších Slovákoch

Bratislava 14. decembra (TASR) – Polícia opäť spúšťa vianočnú informačnú kampaň zameranú na najhľadanejších Slovákov. Jej cieľom je získať informácie vedúce k ich vypátraniu. Každý deň budú na sociálnych sieťach zverejnené informácie o jednej osobe na úteku, po ktorých polícia pátra, celkovo pôjde o šesť mužov a jednu ženu. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka.



"Časť z nich je už odsúdená na vysoké tresty odňatia slobody, u menšiny právoplatné rozsudky síce ešte nepadli, no trestnému konaniu sa zámerne vyhýbajú. Niektorých z nich považujeme za nebezpečenstvo aj pre svoje súčasné okolie, kde sa ukrývajú," približuje Slivka.



Tento rok bude hlavným motívom kampane virtuálna pozvánka k štedrovečernému stolu v sídle Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na Chorvátskej ulici v Bratislave. Vtipné spracovanie serióznej témy odôvodňuje polícia snahou osloviť čo najširšie publikum, štandardné texty písané formálnym štýlom si podľa nej nedokážu získať porovnateľnú pozornosť.



Minuloročná vianočná kampaň priniesla podľa polície pozitívny výsledok, keď na základe zverejneného statusu boli získané informácie k vtedy dlhoročne nezvestnému Henrichovi Sz., členovi gangu takáčovcov. Muž bol na základe nových informácií zatknutý.



Polícia zároveň dáva do pozornosti aj webovú stránku eumostwanted.eu/sk, na ktorej sa nachádzajú najhľadanejšie osoby zo strany členských štátov Europolu. Slovensko "zastupuje" Róbert Okoličány. "Nie je vylúčené, že hľadané osoby z iných štátov sa môžu ukrývať na našom území, preto je spolupráca so všímavou verejnosťou vždy veľmi vítaná," doplnil Slivka.