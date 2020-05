Polícia spustila mobilnú aplikáciu na privolanie pomoci

Bratislava 21. mája (TASR) - Polícia spustila mobilnú aplikáciu na pomoc občanom, v prvej fáze umožní privolať pomoc v prípade domáceho násilia. Dostupná bude zatiaľ iba v rámci Trenčianskeho kraja. Informoval o tom hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Od štvrtka je aplikácia podľa jeho slov k dispozícii užívateľom mobilných telefónov s operačnými systémom Android alebo iOS bezplatne. Polícia avizovala aktualizácie vrátane dostupnosti pre celé Slovensko či rozšírenie možností jej využitia. Zdôraznila, že ak je to možné, v núdzi treba vždy volať linku 158.



"V prvej verzii aplikácie Pomáham chrániť budeme ponúkať možnosť privolania pomoci iba v prípade domáceho násilia. Ako žena vo vedení Policajného zboru cítim zodpovednosť za to, aby sme obetiam domáceho násilia ponúkali pomocnú ruku aj s pomocou moderných technológií," skonštatovala prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.



Polícia vysvetlila, že po nainštalovaní aplikácie bude povinná registrácia i overenie telefónneho čísla. Odporúča občanom, aby registračný formulár vyplnili pravdivo, keďže informácie môžu viesť k záchrane života. Možnosť privolať pomoc bude mať užívateľ k dispozícii na domovskej obrazovke aplikácie.



"Už po prvom stlačení tlačidla bude operačné stredisko upozornené na žiadosť o pomoc, získa polohu odosielateľa a vyšle policajnú hliadku na preverenie situácie," vysvetlil policajný hovorca. Doplnil, že v prípade omylu je možné odvolať žiadosť, neznamená to však, že hliadka na miesto nebude vyslaná. Po privolaní pomoci bude môcť občan zaslať aj špecifické informácie. Polícia odporúča aplikáciu si najskôr vyskúšať, aby ju v prípade potreby vedeli správne použiť. Využiť na to môžu skúšobný režim aplikácie.



"Do budúcnosti si predstavujem mobilnú aplikáciu, ktorá bude občanom ponúkať spojenie s operačným strediskom cez jedno tlačidlo pre viac kritických životných situácií, a taktiež bude poskytovať doplnkový servis v podobe informácií o najbližšom policajnom oddelení,“ uviedol policajný prezident Milan Lučanský. Vysvetlil, že v prvej fáze bude dostupná iba v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby mohli zapracovať prípadné podnety na zlepšenie a rozšírenia funkcionalít pred jej spustením pre celé Slovensko.