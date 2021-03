Polícia spustila preventívnu kampaň Stop vreckovým zlodejom

Bratislava 26. marca (TASR) – Hlavnou myšlienkou preventívnej kampane Stop vreckovým zlodejom je zvýšiť povedomie verejnosti o metódach tzv. vreckových zlodejov, a to najmä v rámci železničnej dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Polícia sa zapojila do tejto medzinárodnej kampane spolu so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) od piatka 26. marca.



„Vreckoví zlodeji sú, bohužiaľ, od nepamäti súčasťou železničnej dopravy. Policajný zbor sa tomuto problému venuje na dennej báze, avšak najúčinnejšou prevenciou je obozretnosť od samotných cestujúcich,“ zdôraznil policajný viceprezident Róbert Bozalka. Vyhlásil, že vreckoví zlodeji dokážu zmanipulovať obeť a poľahky sa tak dostať k hotovosti alebo iným cennostiam.



Bárdyová doplnila, že v roku 2020 bolo v rámci železničnej dopravy spáchaných 266 krádeží na cestujúcich. Je to o 42 menej ako v roku 2019. „Z uvedeného počtu bolo v roku 2020 vo vlakoch spáchaných 117 krádeží a 133 krádeží na železničných staniciach, šesť skutkov bolo spáchaných na nástupištiach a desať skutkov na iných miestach,“ spresnila.



Celá kampaň je postavená na farebných postavičkách, ktoré predstavujú rôzne spôsoby páchania tzv. vreckových krádeží. „Prvá fáza sa bude realizovať v období od 26. marca 2021 do 2. apríla 2021 s dôrazom na cestujúcich v železničnej doprave, ale prostredníctvom sociálnych sietí zasiahne aj širokú verejnosť,“ dodala. V súvislosti s pandemickou situáciou ide zväčša o bezkontaktnú formu kampane.



„Táto preventívna kampaň upozorňuje cestujúcu verejnosť na potenciálne nebezpečenstvo hravou formou, ktorá je dobre zapamätateľná. Verím, že vďaka spoločným preventívnym aktivitám a obozretným cestujúcim sa nám do budúcnosti podarí znížiť krádeže na minimum,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.