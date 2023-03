Polícia SR, ČR, Poľska a Rumunska odkryla sieť výrobcov pervitínu

Praha 14. marca (TASR) - Polícia SR, ČR, Poľska a Rumunska s podporou Europolu a Eurojustu odkryla zločineckú skupinu, ktorá je zodpovedná za výrobu a distribúciu najmenej 4,7 tony metamfetamínu v Európe. Počas spoločnej akcie zatkli 16 podozrivých a zaistili vyše 3,3 milióna tabliet so surovinou na výrobu drogy. V utorok to uviedla Polícia ČR (PČR), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa PČR išlo o dômyselný systém. Nákup prekurzorov z Rumunska mala zaisťovať firma založená v Česku, ktorú jej vlastníci previedli na občana Slovenska.



Tablety z Rumunska odoslali spoločnostiam v niekoľkých európskych krajinách. Na miesto určenia nedorazili, ale dopravili ich na rôzne miesta v Poľsku. Tam sa zásielky rozdelili na menšie množstvá a boli doručené do Česka a na Slovensko, odkiaľ ich distribuovali do tajných laboratórií.



Podľa Europolu sa metamfetamín vyrábal takzvanou "českou metódou". Z jedného kilogramu efedrínu alebo pseudoefedríniumchloridu dokázali vyrobiť približne 0,70 kg veľmi kvalitného metamfetamínu.



Od januára 2021 do februára 2023 zločinecká skupina údajne previezla a doručila viac než 168 miliónov kusov tabliet s efedrínom a pseudoefedrínom (približne 6,7 tony), z ktorých bolo možné vyrobiť minimálne 4,7 tony metamfetamínu.



Kriminalisti zločineckú skupinu odhaľovali niekoľko rokov. Počas zásahu od 26. februára do 2. marca zadržali v štyroch štátoch 16 ľudí. V Poľsku okrem toho zaistili viac než tri milióny tabliet efedrínu v hodnote približne 840.000 eur a ďalšie tablety pseudoefedrínu. Na Slovensku zaistili viac než 1,1 milióna eur a ďalšie peniaze vrátane hotovosti zhabali aj na účtoch v Česku.



V ČR sa začalo trestné konanie s dvojicou kuriérov a zakladateľmi farmaceutickej firmy, prostredníctvom ktorej páchatelia nakupovali lieky v Rumunsku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)