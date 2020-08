Polícia SR: Nosenie rúška nespôsobuje alergiu či oslabenie imunity

Bratislava 20. augusta (TASR) - Nosenie rúška nespôsobuje alergiu či oslabenie imunity. Zdôrazňuje to slovenská polícia na sociálnej sieti, kde vyvracia hoax o alergickej reakcii údajne spôsobenej nosením tvárového rúška.



Polícia poukazuje, že na súkromnom facebookovom profile bol 13. augusta zdieľaný obrázok, ktorý ukazoval tváre ľudí s alergickou reakciou údajne spôsobenou nosením rúška. Príspevok zaznamenal 3000 zdieľaní. Zavádzajúci príspevok s tvrdením, že nosenie rúška spôsobuje aj vdychovanie veľkej koncentrácie CO2 a oslabuje imunitu polícia vyvrátila s odvolaním sa na vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Podľa ich stanoviska tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) a nemá dosah na zdravie osoby. Bežne používané rúška nepriliehajú k tvári nepriedušne, nevzniká tak v oblasti zakrytej rúškom vysoká koncentrácia CO2, ktorá by mohla mať negatívny dosah na zdravie. Poškodené, špinavé či vlhké rúško treba podľa odporúčaní vymieňať za nové a jednorazové používať iba raz.



Podľa Polície SR je na nosenie rúšok potrebné nazerať ako na jeden z dôležitých nástrojov, ktorým sa chránia ľudia a zamedzuje sa šíreniu ochorenia COVID-19. Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia. Polícia tiež pripomína základnú zásadu ROR: Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia.



Dodáva, že na svete sa môže nachádzať človek, ktorý môže byť alergický na materiál, z ktorého je rúško vyrobené a jeho nosenie tak môže spustiť alergickú reakciu. Ide však o veľmi individuálne prípady. Na tie podľa polície šíritelia hoaxov o rúškach v skutočnosti nepoukazujú. "Šíria nepravdivé informácie vo všeobecnosti a zo zásady sú odporcovia nosenia rúšok," uzatvára polícia.