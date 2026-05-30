Polícia SR pomáha s opatreniami v súvislosti so zápasom v Budapešti
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Policajný zbor (PZ) sa v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce aktívne podieľa na realizácii bezpečnostných opatrení súvisiacich s finálovým zápasom Ligy majstrov UEFA, ktorý sa uskutoční v Budapešti. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Od prvotnej informácie o mieste konania finálového zápasu príslušníci oddelenia diváckeho násilia a bezpečnostných opatrení poriadkovej polície Prezídia PZ prostredníctvom Národného futbalového informačného bodu priebežne komunikujú, analyzujú a pracujú s informáciami od medzinárodných partnerov, ktoré súvisia s týmto rozsiahlym športovým podujatím a pohybom či samotným presunom fanúšikov,“ ozrejmila polícia s tým, že vyhodnotené poznatky priebežne poskytuje cezhraničným partnerom.
V nadväznosti na očakávaný zvýšený pohyb zahraničných fanúšikov sú na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave vykonávané spoločné opatrenia slovenskej a maďarskej polície. „Okrem monitoringu príletov a odletov fanúšikov na bratislavskom letisku venujeme zvýšenú pozornosť ich odchodu do miesta športového podujatia aj na Hlavnej železničnej stanici v hlavnom meste,“ doplnili policajti.
Polícia zároveň zabezpečuje dohľad nad verejným poriadkom a bezpečnosťou cestujúcich počas jazdy medzinárodných vlakových spojov smerujúcich do Budapešti, a to až po štátnu hranicu.
Do opatrení sú okrem poriadkovej polície velení aj policajti železničnej polície a Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ, ako i policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.
Realizované opatrenia sú zamerané predovšetkým na ochranu verejného poriadku, zabezpečenie bezpečného presunu fanúšikov a predchádzanie protiprávnej činnosti.
Polícia zároveň v súvislosti so zápasom pripomína dopravné obmedzenia v Maďarsku. „Ministerstvo dopravy a investícií Maďarska nariadilo mimoriadny zákaz jazdy pre všetky vnútroštátne aj medzinárodné nákladné vozidlá a jazdné súpravy nad 7,5 tony, bez ohľadu na emisnú triedu EURO,“ priblížila. Mimoriadny zákaz platí v sobotu do 17.00 h. Zároveň ostáva v platnosti aj štandardný víkendový zákaz jazdy nákladných vozidiel - od soboty 22.00 h do nedele (31. 5.) 22.00 h. „Vodičom a dopravcom odporúčame, aby pri plánovaní tranzitu cez územie Maďarska počítali s uvedenými obmedzeniami a sledovali aktuálnu dopravnú situáciu,“ dodali policajti.
