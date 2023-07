SR sa zapojila do kontrol zameraných na pracovné vykorisťovanie

Bratislava 20. júla (TASR) - Slovenská republika sa v júni (10. - 17. 6.) zapojila do rozsiahlych akčných dní, ktoré boli zamerané na odhalenie možných obetí obchodovania s ľuďmi, teda pracovného vykorisťovania. Skontrolovaných bolo 28 podnikateľských subjektov a 213 osôb, z toho 118 cudzincov, najmä z Ukrajiny a Vietnamu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"I keď pri kontrolách nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť pracovného vykorisťovania, vyšetrovatelia národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii za obdobie prvého polroka začali trestné stíhanie pre trestný čin obchodovania s ľuďmi v 12 prípadoch. Evidujú 23 obetí," skonštatovala Bárdyová.



Kontroly podnikateľských subjektov boli počas akčných dní vykonané pod záštitou Europolu súčasne v 32 krajinách EÚ. Kontrolou prešlo 65.839 osôb. Identifikovaných bolo 261 možných obetí obchodovania s ľuďmi a 57 podozrivých osôb. Zatknutých bolo spolu 21 osôb.



"Vykonané akčné dni potvrdili, že obete obchodovania s ľuďmi sa nachádzajú na celom území EÚ, a to aj na miestach, kde to nemusíme predpokladať," poznamenala Bárdyová. V prípade, ak niekto disponuje informáciami o možnej obeti obchodovania s ľuďmi alebo má podozrenie, že sa sám stal obeťou tohto trestného činu, je potrebné kontaktovať bezplatnú národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818.