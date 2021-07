Polícia svoju úlohu pri protestoch zvládla, tvrdí jej šéf P. Kovařík

Bratislava 31. júla (TASR) – Prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík je presvedčený, že polícia pri protestoch v hlavnom meste svoju úlohu zvládla, stotožňuje sa tiež so svojimi podriadenými pri hodnotení priebehu a stratégie zásahu. "Názor ostatných vnímam tiež, majú na neho právo, ale ovplyvniť sa ním nenechám,“ odkázal policajný šéf v súvislosti so spŕškou kritiky, ktorá sa na adresu polície i jeho samotného zniesla.



"Kritika zo strany politikov, verejnosti a pseudoodborníkov nemení nič na fakte, že nedošlo k ujme na živote, zdraví a majetku,“ zdôraznil Kovařík. Pripomenul, že polícia je na mieste zhromaždení, ktorých možnosť je garantovaná ústavou, práve preto, aby zabránila protiprávnemu konaniu. "V žiadnom prípade jej postup nesmie byť iniciátorom eskalácie, ktorá môže vyústiť do násilností,“ upozornil.



Vysvetľuje, že postup policajných zložiek a pokyny riadiaceho dôstojníka vychádzajú z monitoringu situácie a tiež zo zohľadnenia skutočnosti, že zásah voči protestujúcemu davu, ktorý nie je disciplinovanou skupinou, musí prísť v čase, keď je riziko negatívnych dopadov najmenšie.



Kovařík si je vedomý obmedzení, ktoré občanom i návštevníkom hlavného mesta spôsobil štrajk, odkazuje na druhej strane, že demonštrácie sú v demokratickom svete bežným, skoro denným javom. "Preto je potrebné, aby si aj tí občania, ktorí nezdieľajú názor demonštrantov, zvykli na takýto prejav názorov, ktorý ich priamo obmedzuje na bežnom spôsobe života,“ povedal Kovařík. Opakovane zdôraznil, že polícia nebola príčinou demonštrácie, ale zložkou, ktorá bránila páchaniu priestupkov a trestnej činnosti pri jej konaní.



Od štvrtkového (29. 7.) predpoludnia protestovali pred Prezidentským palácom v Bratislave stovky ľudí proti očkovaniu, pandemickým opatreniam, ale aj prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády i parlamentu. Vo štvrtok zablokovali aj komunikácie v okolí Hodžovho námestia, čím spôsobili rozsiahle kolóny a nútené zmeny vo verejnej doprave. Polícia tvrdila, že na rozpustenie davu nemá zákonný dôvod, z ulíc vytlačila protestujúcich až večer. V piatok (30. 7.) protest na Hodžovom námestí pokračoval, účasť však bola menšia. Pár desiatok ľudí sa pred sídlom hlavy štátu zišlo aj v sobotu, väčšia skupina zamierila k RTVS v Mlynskej doline, kde chcela odovzdať vedeniu verejnoprávneho média otvorený list s požiadavkou adekvátneho priestoru v spravodajstve. Situáciu aj na tomto mieste monitorovali policajti.