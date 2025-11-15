Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. november 2025Meniny má Leopold
< sekcia Slovensko

Polícia tento týždeň vykonávala akcie zamerané na odhaľovanie krádeží

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Policajti v civile sa pohybujú medzi samotnými zákazníkmi v predajni.

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Polícia aj tento týždeň vykonávala v rôznych častiach Slovenska preventívno-bezpečnostné opatrenia zamerané na odhaľovanie krádeží v maloobchodných prevádzkach. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru na sociálnej sieti.

„Do opatrení sú zapojené uniformované zložky, ale aj v civilnom odeve. Policajti v civile sa pohybujú medzi samotnými zákazníkmi v predajni. Počas poslednej akcie sme skontrolovali 1642 prevádzok,“ priblížilo.

Policajti avizovali, že v opatreniach budú pokračovať.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka