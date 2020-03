Trestné konanie v daňovej kauze exprezidenta A. Kisku pokračuje

Bratislava 14. marca (TASR) - Trestné konanie v daňovej kauze firmy KTAG exprezidenta Andreja Kisku pokračuje. Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



"Sťažnosť obvineného voči uzneseniu o vznesení obvinenia prokurátor zamietol, trestné konanie naďalej pokračuje," povedal pre TASR Slivka. Na zamietnutie sťažnosti upozornil portál noviny.sk.



Kiska považuje svoje obvinenie z daňových podvodov za "špinavú politickú kampaň". Ešte vo februári tvrdil, že ho mal predseda Smeru-SD Robert Fico vydierať v súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov a jeho ambíciou byť predsedom Ústavného súdu (ÚS) SR. Kiska si myslí, že trestné stíhanie konateľa jeho spoločnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že ho Kiska nevymenoval za predsedu ÚS. Fico vtedy obvinenia odmietol.



V prípade daňových káuz spájaných s Kiskom obvinili ešte začiatkom roka konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 155.633 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal. V minulosti bol na poste konateľa firmy i bývalý prezident Kiska. Kým zastával svoj úrad, nebolo ho možné obviniť.