Polícia trestné konanie v prípade nehody B. Kollára ešte neukončila

Bratislava 28. januára (TASR) - Trestné konanie v prípade nehody predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) z roku 2020 ešte neukončili. Jednu osobu polícia obvinila z ublíženia na zdraví. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"V súčasnosti konanie nie je ukončené a vyšetrovateľ Policajného zboru vykonáva úkony po vznesení obvinenia. Z tohto dôvodu nebudeme poskytovať bližšie informácie k trestnému konaniu. O vine bude rozhodnuté príslušnými orgánmi v konečnom rozhodnutí," skonštatoval hovorca.



Ku Kollárovej nehode došlo 24. októbra 2020 v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Polícia vtedy na základe zistených informácií uviedla, že k zrážke došlo po tom, ako vodič prichádzajúci z Ulice Svornosti v smere von z mesta na svetelnej križovatke odbočujúc vľavo nedal prednosť vodičovi protiidúceho auta.



Šéf Národnej rady SR sa mal podľa svojho vtedajšieho vyjadrenia vracať z Mosta pri Bratislave do hlavného mesta cez Dunajskú Lužnú. V aute bola aj jeho kamarátka, ktorú mal cestou zobrať do lekárne. Ich auto podľa neho išlo na zelenú. Predseda parlamentu mal po nehode zlomený stavec a musel absolvovať operáciu.