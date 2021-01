Tri hraničné priechody s Rakúskom budú od polnoci uzavreté

Bratislava 13. januára (TASR) – Tri hraničné priechody medzi Slovenskom a Rakúskom budú od štvrtka polnoci uzavreté. Od piatka 7:00 sa mení aj režim na hranici s Ukrajinou. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.



Uzavretie na rakúskych hraniciach sa týka hraničných priechodov (HP) Angern an der March – Záhorská Ves (cestný/kompa), Schloss Hof – Devínska Nová Ves (Cyklomost slobody) a Hainburg an der Donau – Devín (riečny HP na rieke Dunaj).



Na hraniciach medzi Ukrajinou a Slovenskom zostáva až do odvolania uzavretý HP Veľké Slemence – Mali Slemenci. Pre osobnú a nákladnú dopravu (do 3,5 tony) zostáva nepretržite otvorený HP Ubľa – Malyj Bereznyj. Rovnako tak otvorený zostáva aj HP Vyšné Nemecké – Užhorod, ktorý však podľa hovorcu nemôžu využívať chodci a cyklisti z dôvodu nevyhovujúcej infraštruktúry na ukrajinskej strane.



„Na železničných hraničných priechodoch Čierna nad Tisou – Čop a Maťovské Vojkovce – Pavlovo nedochádza k žiadnym zmenám," dodal Slivka.