< sekcia Slovensko
Polícia trvá na záveroch kontroly v prípade vraždy učiteľky z Gelnice
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Policajný zbor (PZ) trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Tie nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru v reakcii na zistenia Generálnej prokuratúry (GP) SR.
Polícia vysvetlila, že v prípravnom konaní vykonáva dozor nad zákonnosťou prokurátor. Je to práve prokurátor, kto usmerňuje zákonnosť postupu vyšetrovateľa alebo povereného príslušníka PZ a disponuje oprávneniami zasahovať do procesného postupu, vydávať záväzné pokyny či využívať opravné prostriedky. „Policajný zbor, naopak, pri výkone svojej kontrolnej činnosti nemá zákonné oprávnenie preskúmavať zákonnosť procesného postupu vyšetrovateľa, povereného príslušníka ani hodnotiť alebo meniť právnu kvalifikáciu skutku. Tieto rozhodnutia patria výlučne do pôsobnosti prokurátora vykonávajúceho dozor nad zákonnosťou,“ tvrdí.
Policajný zbor sa podrobne oboznámi so závermi GP. Mieni, že na základe verejne prezentovaných výsledkov preskúmania postupu niet pochybností o postupe polície. Policajti zároveň vítajú, že je snahou GP prvýkrát v tejto oblasti poskytnúť konkrétne poznatky zo svojej kontrolnej činnosti. Tie podľa vlastných slov využijú na skvalitňovanie svojich postupov. Sú rovnako pripravení premietnuť ich do metodiky k problematike domáceho násilia aj odbornej prípravy policajtov.
„Výsluchy poškodenej vykonané poverenou príslušníčkou Obvodného oddelenia PZ Gelnica a následne, za dodržania zásady kontradiktórnosti, vyšetrovateľkou kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi prebehli spontánne a zároveň boli zaznamenané obrazovo-zvukovými technickými prostriedkami v súlade s dodržaním metodiky postupu polície v prípadoch domáceho násilia,“ priblížil zbor. Doplnil, že výsledkom tohto postupu bolo, že páchateľa vzali do väzby, a tým eliminovali riziko ohrozenia života poškodenej.
Za najdôležitejšie zbor považuje, aby sa zo zistených pochybení vyvodili dôsledky a v rámci systému sa prijali také opatrenia, ktoré prispejú k lepšej ochrane obetí domáceho násilia a zabránia opakovaniu podobných tragédií. Prezidentka PZ Jana Maškarová už deklarovala, že prijme opatrenia, ktoré môžu prispieť k posilneniu ochrany ohrozených osôb a zvýšeniu ich bezpečnosti.
„Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo iniciované stretnutie so Zborom väzenskej a justičnej stráže a s Ministerstvom spravodlivosti SR, na ktorom sa zástupca GP SR napriek pozvaniu nezúčastnil. Na tomto stretnutí vzišla identifikácia ďalších možných efektívnych opatrení, ktoré by mohli zlepšiť súčinnosť a postupy pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím,“ uviedla polícia.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že GP zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. GP takisto zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.
Polícia vysvetlila, že v prípravnom konaní vykonáva dozor nad zákonnosťou prokurátor. Je to práve prokurátor, kto usmerňuje zákonnosť postupu vyšetrovateľa alebo povereného príslušníka PZ a disponuje oprávneniami zasahovať do procesného postupu, vydávať záväzné pokyny či využívať opravné prostriedky. „Policajný zbor, naopak, pri výkone svojej kontrolnej činnosti nemá zákonné oprávnenie preskúmavať zákonnosť procesného postupu vyšetrovateľa, povereného príslušníka ani hodnotiť alebo meniť právnu kvalifikáciu skutku. Tieto rozhodnutia patria výlučne do pôsobnosti prokurátora vykonávajúceho dozor nad zákonnosťou,“ tvrdí.
Policajný zbor sa podrobne oboznámi so závermi GP. Mieni, že na základe verejne prezentovaných výsledkov preskúmania postupu niet pochybností o postupe polície. Policajti zároveň vítajú, že je snahou GP prvýkrát v tejto oblasti poskytnúť konkrétne poznatky zo svojej kontrolnej činnosti. Tie podľa vlastných slov využijú na skvalitňovanie svojich postupov. Sú rovnako pripravení premietnuť ich do metodiky k problematike domáceho násilia aj odbornej prípravy policajtov.
„Výsluchy poškodenej vykonané poverenou príslušníčkou Obvodného oddelenia PZ Gelnica a následne, za dodržania zásady kontradiktórnosti, vyšetrovateľkou kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi prebehli spontánne a zároveň boli zaznamenané obrazovo-zvukovými technickými prostriedkami v súlade s dodržaním metodiky postupu polície v prípadoch domáceho násilia,“ priblížil zbor. Doplnil, že výsledkom tohto postupu bolo, že páchateľa vzali do väzby, a tým eliminovali riziko ohrozenia života poškodenej.
Za najdôležitejšie zbor považuje, aby sa zo zistených pochybení vyvodili dôsledky a v rámci systému sa prijali také opatrenia, ktoré prispejú k lepšej ochrane obetí domáceho násilia a zabránia opakovaniu podobných tragédií. Prezidentka PZ Jana Maškarová už deklarovala, že prijme opatrenia, ktoré môžu prispieť k posilneniu ochrany ohrozených osôb a zvýšeniu ich bezpečnosti.
„Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo iniciované stretnutie so Zborom väzenskej a justičnej stráže a s Ministerstvom spravodlivosti SR, na ktorom sa zástupca GP SR napriek pozvaniu nezúčastnil. Na tomto stretnutí vzišla identifikácia ďalších možných efektívnych opatrení, ktoré by mohli zlepšiť súčinnosť a postupy pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím,“ uviedla polícia.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že GP zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. GP takisto zistila závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne.