Hubári, spozornite: Polícia upozorňuje aj na prevenciu pred zlodejmi

Bratislava 15. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje hubárov, aby ani v lese nezabúdali na zabezpečenie svojho vozidla. Dôležité je tiež správne parkovanie, ktorým možno zabrániť aj vzniku dopravných nehôd. Polícia o tom informovala vo videu na sociálnej sieti.



"Skôr ako sa vzdialite od motorového vozidla, myslite na to, že vo vašej blízkosti môžu byť aj potenciálni páchatelia," pripomenula polícia. Vozidlo treba zamknúť. Ani v prípade priaznivého počasia by návštevníci lesa nemali nechávať pootvorené okná.



V aute by nemal zostávať žiadny hodnotný majetok, ako sú mobily, doklady a iné cenné veci. Ich ponechanie na sedadlách, pod sedadlami či na inom viditeľnom mieste môže upútať zlodeja.



Parkovať treba na miestach, ktoré sú na to určené. Polícia ako najčastejšie porušenie pravidiel eviduje práve zastavenie alebo státie na nepovolenom mieste. Pozor si treba dávať na to, aby auto neznemožňovalo výjazd na vozovku iným zaparkovaným vozidlám.



Problémom je tiež, ak vozidlo zasahuje do cesty a tvorí tak prekážku. Ako upozornili policajti, pri zníženej viditeľnosti môže takto zaparkované auto spôsobiť dopravnú nehodu.