Polícia upozorňuje na bezpečnú prepravu vianočných stromčekov

Bratislava 12. decembra (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel počas prepravy vianočného stromčeka. V prípade väčšieho vianočného stromčeka ide o náklad, ktorého preprava je upravená v zákone o cestnej premávke. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská.



Pri preprave vianočného stromčeka na streche či v kufri motorového vozidla alebo použitím prívesného vozíka upozorňuje polícia na viacero pravidiel. "Na vozidle musí byť (stromček, pozn. TASR) riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie. Presah stromčeka nesmie zakrývať svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti," priblížila hovorkyňa.



Pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy musí byť stromček tak upevnený, aby sa pri jazde nijak voľne nepohyboval. V prípade, ak vianočný stromček prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 centimetrov alebo prečnieva vozidlo do strany, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi. Rovnako musia vodiči motorových vozidiel prispôsobiť svoju jazdu so stromčekom vlastnostiam a povahe vozovky a vozidlo viesť pozorne a opatrne.



Pred samotnou jazdou je potrebné uistiť sa, že vianočný stromček je bezpečne upevnený. Motorové vozidlo, ktorým sa prepravuje vianočný stromček, musí v zimnom období prihliadať na povahu a vlastnosti vozovky, poveternostné podmienky. Vodiči takisto musia pred jazdou odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.



"Rovnako pri presune pamätajte na ďalších účastníkov cestnej premávky. V žiadnom prípade si nevyplňujte čas, keď čakáte v zhustenej cestnej premávke alebo stojíte na svetelnej signalizácii, sledovaním mobilu, respektíve online nákupom vianočných darčekov," uzavrela hovorkyňa.