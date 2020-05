VODIČI POZOR: Diaľnicu D1 medzi Východnou a Važcom čiastočne uzavrú

Východná 16. mája (TASR) – Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 medzi križovatkami Východná a Važec od 8.00 h v nedeľu 17. mája do 18.00 h v nedeľu 28. júna. Dôvodom je oprava mostných záverov na moste Jánošíkova studnička. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Výmena mostných záverov sa uskutoční len v pravom jazdnom páse v smere do Popradu. "Stavebné práce počas výmeny oboch mostných záverov budú v pravom jazdnom páse, s presmerovaním dopravy cez prejazdy stredným deliacim pásom do ľavého jazdného pásu, v ktorom bude obojsmerná premávka. Pre smer Važec bude v ľavom jazdnom páse vymedzený jeden jazdný pruh, pre smer Východná budú vymedzené dva jazdné pruhy," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



"Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť pri prejazde týmto úsekom, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia," dodala Balogová.