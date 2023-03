Polícia upozorňuje na dezinformácie o sfalšovaných voľbách

Bratislava 22. marca (TASR) - Polícia upozorňuje na šíriace sa dezinformácie o sfalšovaných voľbách. Ako vysvetľuje, tvorcovia hoaxov začínajú s týmto naratívom experimentovať v súvislosti s tohtoročnými voľbami do Národnej rady SR. Inšpiráciu našli v USA. Polícia deklaruje, že dezinformácie o sfalšovaných voľbách bude aktívne monitorovať a v prípade opory v Trestnom zákone bude ich autorov trestnoprávne stíhať. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Šírenie ničím nepodložených dezinformácií o sfalšovaných voľbách má rovnaké ciele ako každý iný hoax: šíriť informačný chaos, udržiavať permanentnú neistotu a podkopávať autoritu štátnych orgánov. Vytvorená atmosféra v spoločnosti má následne potenciál prerásť do masových protestov a násilností založených na viere v klamstvo," načrtla hovorkyňa. Do ohrozenia sa tak dostáva nielen vnútorná bezpečnosť Slovenskej republiky, ale aj životy a zdravie občanov. Šírenie tohto naratívu už v súčasnosti je podľa polície prípravou hlavných aktérov na situáciu v prípade ich volebného neúspechu.



Korene naratívu spája polícia so Spojenými štátmi, kde už v roku 2016 vtedajší úspešný kandidát na prezidenta USA Donald Trump tvrdil, že aj napriek jeho výhre boli voľby zmanipulované. Pred voľbami v roku 2020 začal hovoriť o blížiacich sa zmanipulovaných voľbách vo forme predprípravy svojich voličov na prípadný neúspech.



"Tieto dezinformácie boli šírené tak dlhodobo a intenzívne, že vyvrcholili protestným pochodom na budovu Kapitolu vo Washingtone D.C., ktorý si vyžiadal päť obetí a 138 zranených policajtov," pripomenula polícia s tým, že americké súdy na všetkých úrovniach vrátane Najvyššieho súdu obsadeného aj nominantmi predošlého prezidenta konštatovali zákonnosť posledných prezidentských volieb.



Polícia upozornila, že vytrvalé opakovanie klamstiev o voľbách zvýrazňuje presvedčenie občanov o nemožnosti spravodlivej voľby, čím sa zvyšuje ich radikalizácia a polarizácia spoločnosti.